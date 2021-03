Cremonese, Pecchia: "Calendario intenso è una forzatura. Paga lo spettacolo". I convocati

Il tecnico della Cremonese Fabio Pecchia in conferenza stampa esordisce commentando l’infortunio del difensore Coccolo che termina anticipatamente la propria stagione: “Mi dispiace molto, per lui questa era una grande opportunità per esprimere il proprio valore al meglio. Per noi il suo infortunio è un danno in quanto ci priva di un elemento della linea difensiva capace di ricoprire più ruoli. Dietro recuperiamo Terranova che sebbene non sia ancora al massimo è un’opzione per il ruolo di centrale difensivo. - continua poi Pecchia parlando della sfida contro la Reggiana – Si tratta di una squadra che gioca a calcio, indipendentemente da quella che sarà la loro strategia, non cambieremo il nostro modo di essere. Siamo una squadra dall’identità ben precisa, sabato scorso nel secondo tempo abbiamo schiacciato al Salernitana creando almeno quattro limpide palle gol. Non una cosa da poco contro un’avversaria così forte fisicamente. La strada intrapresa sotto il profilo del gioco è quella giusta, ma chiaramente dobbiamo trovare gli accorgimenti che ci permettano di ottenere risultati. Calendario? Mi sembra una forzatura, anche perché poi sono stati programmati momenti di sosta. Disputare tante partite in così non fa bene allo spettacolo in sé e aumenta il rischio di infortuni tra i calciatori”.

Di seguito la distinta con i convocati per la gara di domani:

Portieri: Carnesecchi, Volpe, Zaccagno

Difensori: Bianchetti, Fiordaliso, Ravanelli, Terranova, Valeri

Centrocampisti: Bartolomei, Buonaiuto, Castagnetti, Deli, Gaetano, Gustafson, Tardi, Pinato, Valzania

Attaccanti: Celar, Ceravolo, Ciofani, Colombo, Strizzolo

Indisponibili: Alfonso, Baez, Coccolo, Crescenzi, Fornasier, Zortea