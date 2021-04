Cremonese, Pecchia: "Empoli? Capolista, ma la gara vale comunque 3 punti". I convocati

vedi letture

Si giocherà domani il recupero della 31^ giornata di Serie B tra Cremonese ed Empoli, match al tempo rinviato su richiesta dei toscani allora falcidiati dal Covid-19. Della partita, in casa lombarda, ne ha parlato il tecnico Fabio Pecchia: "Sarà una gara da affrontare con il giusto entusiasmo, è vero che è la capolista ma i punti in palio sono tre. Dopo la partita di sabato siamo purtroppo contati in alcune zone del campo, rientra solo Gustafson dalla squalifica, per il resto non ci sono novità: la gestione è stata complicata, anche a causa del Covid-19, avrei voluto sfruttare maggiormente anche il settore giovanile ma non sempre è possibile. A ogni modo io devo gestire l'organico a disposizione, e pensare a quello"

Sulla partita poi: "Dobbiamo mantenere la stessa idea di gioco, la stessa filosofia e la stessa convinzione. L'Empoli ha valore, gioca bene e fa risultati, ma cercheremo in tutti i modi di fare la nostra gara, per mettere in difficoltà un avversario tosto".

Viene poi chiesto al mister se ha già parlato con il club per il futuro, il suo contratto è in scadenza: "C'è l'Empoli, e di quello parlo. Sono concentrato solo sulla formazione azzurra".

Spazio quindi all'elenco convocati: non figurano tra questi Zaccagno, Coccolo, Crescenzi, Valeri, Deli, Ravanelli, Pinato Colombo e Celar, ed indisponibile in extremis Ravanelli, per un problema muscolare.

Di seguito l'elenco completo:

PORTIERI: Alfonso, Carnesecchi, Volpe

DIFENSORI: Bianchetti, Fiordaliso, Fornasier, Terranova, Zortea

CENTROCAMPISTI: Bartolomei, Buonaiuto, Castagnetti, Gaetano, Gustafson, Nardi, Valzania

ATTACCANTI: Baez, Ceravolo, Ciofani, Strizzolo.