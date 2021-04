Cremonese, Pecchia: "La sfida contro il Pordenone non vale la salvezza". Convocati, 8 gli assenti

“Non è una partita che vale la salvezza, è una partita che vale tre punti. Per questo dobbiamo restare concentrati sulle cose da fare in campo e stop”. Così il tecnico della Cremonese Fabio Pecchia ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Pordenone: “Davanti avremo avversari strutturati e di qualità che per buona parte del campionato hanno frequentato la parte alta della classifica, non dobbiamo farci ingannare da questo ultimo periodo in cui il Pordenone è stato condizionato dalle assenze causate dai Covid-19. - continua Pecchia - Ci attende un ciclo di partite ravvicinate e dovremo bravi ma anche fortunati per evitare infortuni gravi che potrebbero compromettere il finale di stagione. Sono consapevole di dover gestire al massimo la rosa perché giocare ogni 3 giorni per un mese creerà difficoltà. Per quanto riguarda gli indisponibili, non saranno con il gruppo per qualche giorno ma questo significa saltare alcune partite”.

Sono 20 i calciatori convocati dal tecnico grigiorosso per la sfida contro il Pordenone. Lunga la lista degli assenti con Celar, Colombo, Crescenzi e Deli assenti dell’ultima ora per affaticamenti muscolari. I quattro si aggiungono ai lungodegenti Coccolo, Gustafson, Pinato e Zaccagno. Questa la lista completa:

Portieri: Alfonso, Carnesecchi, Volpe

Difensori: Bianchetti, Fiordaliso, Fornasier, Ravanelli, Terranova, Valeri, Zortea

Centrocampisti: Bartolomei, Buonaiuto, Castagnetti, Gaetano, Nardi, Valzania

Attaccanti: Baez, Ceravolo, Ciofani, Strizzolo