Cremonese, Pecchia: "Legittimato la vittoria nella ripresa. Ragioniamo gara per gara"

vedi letture

Soddisfatto ma non del tutto Fabio Pecchia, allenatore della Cremonese, dopo il poker rifilato al Frosinone allo "Zini". Questa l'analisi della gara del tecnico di Formia: "Bene i tre punti, ma abbiamo lasciato delle cose per strada abbastanza negative. Nel primo tempo abbiamo subito troppo gli avversari, soprattutto sulle palle inattive dove abbiamo rischiato. Il risultato al termine dei primi 45' è stato un pò bugiardo, il Frosinone meritava qualcosa in più, poi abbiamo legittimato nel secondo tempo una vittoria importante".

Sulle due espulsioni

"Due incidenti di percorso, potevamo gestire la situazione in maniera diversa".

Sulla lotta salvezza

"La vittoria di oggi è importante e da tanta fiducia ma dobbiamo pensare già al Vicenza. Quello che conta è vincere la prossima partita, non siamo nelle condizioni di poter mirare un obiettivo preciso. Proviamo a fare nostra la posta in palio gara dopo gara e alla fine vederemo cosa avremo combinato. Ora ci attendono due gare ravvicinate e sarà necessario gestire le energie, sarà fondamentale per il turno infrasettimanale valutare attentamente le condizioni di tutti".