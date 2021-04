Cremonese, Pecchia: "Primo tempo di grande personalità, reazione premiata col pareggio"

vedi letture

Nel recupero della 31^ giornata di Serie B la Cremonese rimonta due volte la capolista Empoli, allungando la propria serie positiva. Il tecnico grigiorosso Fabio Pecchia analizza così la sfida: “Sono contento perché abbiamo fatto un grande primo tempo tenendo dei ritmi molto alti. Nella ripresa si è vista la loro superiorità ma questa partita deve dare la giusta consapevolezza alla squadra in vista del finale di campionato”.

Possiamo definire quella di oggi una prestazione di testa e cuore?

“Nella parte finale c’è stata molta voglia di recuperare, i ragazzi hanno speso tanto per riuscirci”.

Spirito di gruppo più forte delle assenze?

“In questa fase avremo bisogno di tutti, siamo veramente ridotti ai minimi termini soprattutto in alcuni ruoli. Sono felice delle risposte di chi era stato meno utilizzato. Avevamo tanti assenti ma sono comunque riuscito a fare cinque cambi per dare alla squadra la giusta energia. Oltre al risultato abbiamo evitato anche ulteriori problemi muscolari”.

Cosa le è piaciuto di più oggi?

“Il primo tempo giocato con personalità e anche la parte finale perché non ci siamo accontentati. La squadra è stata premiata per la reazione”.

Punto guadagnato o due punti persi?

“Da parte nostra c’è sempre la volontà di giocare per vincere, indipendentemente dal valore del nostro avversario”.

É un pareggio che apre una prospettiva diversa?

“Non lo so”.

Cosa l’ha spinta a scambiare le posizioni di Baez e Valzania?

“Ritenevo di poter creare delle difficoltà, è una scelta tecnica e alla fine Baez si è trovato a suo agio a destra così come Valzania dietro la punta".

Come sta Strizzolo?

“Ha chiesto il cambio, la sua condizione in questo periodo non è ottimale ma non dovrebbe essere niente di grave".