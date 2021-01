Cremonese, Pecchia: "Ripetere la prestazione contro la SPAL". I convocati per Cittadella

vedi letture

Prima della partenza per Cittadella, ai canali ufficiali della Cremonese, il tecnico grigiorosso Fabio Pecchia ha fatto il punto della situazione: "Il Cittadella è una realtà solida della Serie B con un allenatore e una dirigenza collaudati. Nel corso degli anni ha fatto grandi risultati che non sono casuali, perché alle spalle ci sono lavoro e competenza. Davanti ci troveremo una squadra che ha ritmo: dovremo ripetere la partita con la SPAL, facendo qualcosa in più dal punto di vista del ritmo e dell’intensità. Quando si costruisce senza arrivare al gol si dicono tante cose e si usano molti aggettivi: una volta si dice manchi concretezza, l’altra che bisognerebbe essere più cinici o cattivi. Per vincere è necessario fare gol, lo sappiamo, ma è anche indispensabile creare le opportunità: noi lo stiamo facendo. Sono convinto che se continueremo su questa strada, mettendo sotto pressione gli avversari anche i gol arriveranno”.

Andando poi agli innesti arrivati sul mercato: "Siamo contenti dell’arrivo di Coccolo, Colombo e Baez perché ci permettono di rinforzare la rosa e portare la giusta dose di entusiasmo. I primi due sono giocatori giovani, mentre Baez ha alle spalle già diverse esperienze. L’obiettivo è inserirli velocemente nel gruppo non avendo a disposizione tempo per l’adattamento. Io come del resto la squadra, dovremo agevolare il loro inserimento perché abbiamo bisogno di tutti. Se giocheranno già domani? Non lo so ancora, so invece che mi piace utilizzare tutti i cambi. Lo ripeto sempre anche i ragazzi: devono sempre essere pronti perché cinque sostituzioni rappresentano il 50% degli uomini di movimento e possono cambiare veramente la squadra e il volto di una partita. Chi scenderà in campo dall’inizio dovrà sparare il massimo da subito: ora abbiamo una rosa competitiva che ci consente attraverso le sostituzioni in corsa di cambiare ogni gara”.

Da qui, si passa alla condizione della rosa: "Oltre ai lungodegenti registriamo l’assenza di Terranova che si trascina un problema accusato domenica scorsa, ma dovremmo recuperarlo molto presto. La settimana prossima avremo a disposizione, nei limiti del possibile, anche Fornasier e Buonaiuto e dovremmo rivedere Deli. Nello stesso tempo cercheremo anche di inserire velocemente i nuovi arrivati all’interno del gruppo”.

Spazio quindi ai convocati, tra i quali non figurano neppureCeravolo, Crescenzi, Deli, Fiordaliso e Zaccagno.

Di seguito l'elenco completo:

PORTIERI: Alfonso, Carnesecchi, Volpe

DIFENSORI: Bianchetti, Coccolo, Ravanelli, Valeri, Zortea

CENTROCAMPISTI: Bartolomei, Castagnetti, Gaetano, Ghisolfi, Gustafson, Nardi, Pinato, Valzania

ATTACCANTI: Baez, Colombo, Celar, Ciofani, Strizzolo.