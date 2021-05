Cremonese, Pecchia: "Squalificati Castagnetti, ma ho più soluzioni". I convocati per la Reggina

"I ragazzi stanno fisicamente bene, abbiamo perso Castagnetti per squalifica ma non ci sono grosse complicazioni. Sto studiando le alternative per questo problema, ho diverse soluzioni alle quali devo pensare. Sulla condizione di altri infortunati non so dire, sono concentrato solo su domani, poi vedremo chi potremo recuperare per le ultime due gare": così, nella conferenza stampa pre gara, il tecnico della Cremonese Fabio Pecchia.

Per la gara contro il ChievoVerona, però, il mister non potrà disporre neppure di Alfonso, Coccolo, Crescenzi, Ravanelli e Celer.

Di seguito l'elenco completo:

PORTIERI: Carnesecchi, Volpe, Zaccagno

DIFENSORI: Bianchetti, Fiordaliso, Fornasier, Terranova, Valeri, Zortea

CENTROCAMPISTI: Bartolomei, Buonaiuto, Deli, Gaetano, Gustafson, Nardi, Pinato, Valzania

ATTACCANTI: Baez, Ceravolo, Ciofani, Colombo, Strizzolo.