Cremonese, Pecchia: "Il Chievo sta disputando un ottimo campionato, ma a noi servono 3 punti"

Vigilia di gara per la Cremonese, che, in occasione della 36^ giornata del campionato, affronterà il ChievoVerona. Di questo, ai canali ufficiali del club, ne ha parlato il tecnico grigiorosso Fabio Pecchia: "Le prestazioni continuano a esser sempre di un certo livello, anche contro chi ci sta davanti, dispiace che alle volte non arrivino i risultati, che avrebbero poi dato alla squadra ancora più autostima. La mentalità che abbiamo cercato di costruire nei mesi è per vincere, e non cambia certo adesso, giochiamo per vincere le gare senza pensare ai discorsi di classifica e obiettivi vari".

Sulla squadra: "I ragazzi stanno fisicamente bene, abbiamo perso Castagnetti per squalifica ma non ci sono grosse complicazioni. Sto studiando le alternative per questo problema, ho diverse soluzioni alle quali devo pensare. Sulla condizione di altri infortunati non so dire, sono concentrato solo su domani, poi vedremo chi potremo recuperare per le ultime due gare".

Andando poi alla partita: "Sarà un match di valore, il Chievo ha fatto un gran campionato, è stato sempre nei primissimi posti e lavora assieme da più tempo di noi. Su questo è più avanti, ma mi auguro sia una bella partita, come del resto lo sono state anche le scorse: creiamo molto, anche se può sembrare che il possesso palla sia diminuito".