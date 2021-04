Cremonese, Pecchia: "Vorrei una squadra matura per 90 minuti. Ora testa alla prossima gara"

Intervenuto in sala stampa dopo la vittoria della sua Cremonese sul Pordenone, il tecnico Fabio Pecchia ha parlato così: “Siamo andati sotto, ma abbiamo avuto un grandissimo approccio. Abbiamo subito la prima parte del primo tempo, poi dopo siamo stati sempre padroni del campo. Facciamo fatica a tenere il campo, ci sono state troppe interpretazioni e in quei casi il Pordenone è stato più sicuro a tenere in mano il gioco. Per poco non abbiamo preso il secondo gol. Ma quando con Gaetano e Strizzolo abbiamo cominciato a tenere le due linee, siamo andati in vantaggio con merito. L’obiettivo della squadra è guardare la prossima gara, perché solo in questo modo si può vincere. Valeri? Per noi è un giocatore di qualità e ci permette di avere uno sviluppo più fluido. Anche a Cosenza ha giocato molto bene. Mi piacerebbe vedere una squadra matura per 90 minuti. Mi è piaciuto il finale, ma avremmo potuto gestirla meglio, perché abbiamo rischiato di prendere un gol. Credo che siamo ad un passo dal raggiungimento della giusta maturità. Condizioni di Gaetano e Strizzolo? Gaetano dovrebbe avere un affaticamento, Strizzolo ha qualche problema. Domani faremo le valutazioni del caso".