Cremonese, Valeri: "Non pensavo di giocare così tanto. Sogno la A, ma qui sto bene"

Intervenuto in conferenza stampa il difensore Emanuele Valeri ha parlato della sua stagione, della convocazione con l’Under21 azzurra e del proprio futuro: “A livello personale sono soddisfatto di quanto ho fatto, il mio obiettivo era giocare tanto e ci sono riuscito. Anche se non mi aspettavo di fare 33 partite all’esordio in Serie B, sono davvero tantissime e sono contento di questo. Sono molto felice anche della chiamata dell’Under 21, me la giocherò a testa alta per conquistare una chiamata definitiva. - conclude Valeri come riporta Cuoregrigiorosso.it - Qui a Cremona sto bene, mi piace la città e la squadra. Finché sarò qui darò sempre il massimo anche se ovviamente il mio sogno è la Serie A”.