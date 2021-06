Da Rivas a Zortea: è in fermento il mercato della Reggina. Che sogna Obi del Chievo

Non solo Rigoberto Rivas. Il mercato della Reggina è in fermento e, come riferisce il Corriere dello Sport, è prossima alla conclusione la trattativa che porterà alla corte di mister Alfredo Aglietti il terzino destro Nadir Zortea, lo scorso anno alla Cremonese ma di proprietà dell’Atalanta: l'incontro di ieri tra le parti pare sia stato positivo.

Il club, inoltre, sta insistendo per regalare al tecnico anche il centrocampista del ChievoVerona Joel Obi, oltre poi a Michele Rocca, centrocampista svincolato dal Foggia. Operazione prossima all'ufficializzazione.