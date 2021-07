Dai fasti della Primavera al Monza, continua la parabola del greco Siatounis

Antonis Siatounis (18) è stato tra i protagonisti della magnifica stagione della Sampdoria Primavera, arrivata prima nella regular season ed eliminata in semifinale dall'Atalanta. Una crescita esponenziale per il centrocampista greco, arrivato in maglia doriana nel 2018 ed alternatosi con pari fortuna tra il ruolo di difensore centrale e mediano.

Un calciatore del suo calibro, in scadenza di contratto, non poteva rimanere inosservato e così il Monza ne ha approfittato facendogli sottoscrivere un impegno formale. Ed infatti il mancino originario di Ilion, periferia di Atene, è atteso per il ritiro della squadra di Stroppa il prossimo dodici luglio, potendo osservare un supplemento di vacanze per gli impegni nella Primavera.

Monza che si conferma attento anche per quanto riguarda ciò che offre il calcio giovanile. Già perfezionato il prestito di Marco Brescianini (21) dal Milan, il Rabotnicki ha da tempo ufficializzato la cessione del macedone Luka Stankovski (18).

Da parte sua la Sampdoria perde uno dei pilastri del suo settore giovanile, atteso che anche il difensore centrale slovacco Adam Obert (18) non ha rinnovato accettando l'offerta del Cagliari, e va ancora definita la situazione del portiere bosniaco Petar Zovko (19) e del centrocampista spagnolo Gerard Yepes Laut (18).