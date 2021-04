Dal campo alla tv: Boateng commentatore degli Europei. Ma prima vuole la A col Monza

Dal campo alla tv, ma senza appendere le scarpette al chiodo. Solo una breve parentesi estiva.

Approfittando infatti della sosta dei campionati, l'attaccante del Monza Kevin-Prince Boateng è stato arruolato dalla tv pubblica tedesca ARD per il programma sportivo Sportschau come commentatore per i campionato Europei che si giocheranno tra giugno e luglio; con lui, l'ex centrocampista Bastian Schweinsteiger.

Ad annunciarlo, il giocatore con un Tweet, dove ha però precisato che prima vuole la A con i brianzoli:

It’s official ‼️‼️‼️ Can’t wait to start this amazing experience to become a football expert 😉. @sportschau let’s make it special ‼️ But before all of that, let me help @ACMonza reach the Serie A 💎💎💎 pic.twitter.com/X6y0JgdBhb

— Kevin-Prince Boateng (@KPBofficial) April 22, 2021