Dalla porta all'attacco: ecco gli obiettivi per la B della neo promossa Ternana

Fresca di promozione in Serie B, la Ternana è attiva sul mercato.

Come riferisce il Corriere dello Sport, per il rinforzo tra i pali proseguono i contatti con Simone Colombi del Parma, mentre tra gli obiettivi per la difesa c'è anche Biagio Meccariello, ai saluti con il Lecce e ambito anche dal Crotone.

Sul versante offensivo, ecco che spuntano i nomi di Alfredo Donnarumma del Brescia e Cristian Galano del Pescara, oltre poi a Jens Odgaard del Sassuolo.