Ufficiale Virtus Entella, ecco il rinforzo tra i pali. Dal Rimini arriva l'esperto Colombi

Nuovo innesto per la Virtus Entella di mister Andrea Chiappella. Come avevamo anticipato nei giorni scorsi, era a un passo l'approdo in biancoceleste del portiere Simone Colombi, che ha effettivamente lasciato il Rimini per sposare il progetto della formazione chiavarese, che sta iniziando a strutturare la rosa in vista del campionato di Serie B 2025-2026, del quale sarà ai nastri di partenza dopo la promozione della passata stagione come capolista del Girone A di Serie C.

Di seguito la nota del club:

"Simone Colombi è un nuovo portiere dell’Entella, il calciatore classe 1991 si trasferisce a titolo definitivo dal Rimini.

Reduce dalla vittoria della Coppa Italia Serie C con la formazione romagnola, l’esperto estremo difensore ha collezionato quasi 200 presenze in Serie B con le maglie di Reggina, Parma, Carpi, Modena e Juve Stabia. Nella stagione 2014/2015 ha esordito con il Cagliari in Serie A, categoria in cui è sceso in campo 11 volte. Negli ultimi 2 campionati a Rimini, in 70 presenze, ha mantenuto la porta inviolata in 29 occasioni.

Benvenuto Simone!".