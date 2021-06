Dalla Turchia: non solo il Trabzonspor su Cornelius del Parma, c'è anche il Fenerbahce

Dopo la trattativa con il Trabzonspor, poi spentasi a causa delle alte richieste dell'entourage del giocatore e che difficilmente potrà riaprirsi, per l'attaccante del Parma Andreas Cornelius filtra ora un forte interesse da parte del Fenerbahce. A rilanciare la notizia, in particolare, il sito turco Sabah, secondo il quale ci sarebbe stata un'offerta del club di Istanbul pari a circa 3,5 milioni di euro. Non abbastanza per il Parma, che chiede 5 milioni per liberare l'ariete danese, il quale accetterebbe di buon grado il trasferimento in Turchia. Sempre secondo il sito turco, potrebbero esserci margini per un ultimo tentativo dello stesso Trabzonspor, anche se, come detto, fino a qualche giorno fa la distanza tra le parti era parsa incolmabile. A riportarlo è ParmaLive.com.