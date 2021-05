Domani Reggina-Frosinone, i convocati di Grosso: out Maiello, convocato Luciani

Sono 23 i giallazzurri convocati dal tecnico giallazzurro Fabio Grosso per la gara Reggina-Frosinone in programma domani allo stadio ‘O. Granillo’. Raffaele Maiello non ci sarà per un affaticamento muscolare, accusato nella rifinitura. Le condizioni del centrocampista verranno valutate settimana prossima. Assenti anche Ariaudo, Curado, D'Elia e lo squalificato Kastanos. Convocazione anche per Luciani tra gli attaccanti. Di seguito l'elenco completo.

Portieri: Bardi, Iacobucci, Marcianò

Difensori: Zampano, Capuano, Szyminski, Brighenti, Salvi, Vitale L., Baroni

Centrocampisti: Vitale M., Carraro, Tribuzzi, Rodhen, Boloca, Gori

Attaccanti: Novakovich, Parzyszek, Iemmello, Brignola, Ciano, Luciani, Millico