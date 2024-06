Ufficiale Dopo De Sanctis ecco anche il mister. Dionisi firma un pluriennale con il Palermo

Non solo il nuovo Direttore Sportivo, Morgan De Sanctis, annunciato pochi minuti fa. Con la nota ufficiale che di seguito riportiamo, il Palermo ha reso noto anche il nuovo tecnico: la società rosanero, infatti, "comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della Prima Squadra ad Alessio Dionisi.

Il tecnico, a partire dal prossimo 1° luglio, si legherà al Club rosanero con un contratto pluriennale.

A Dionisi il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".

Ricordiamo che il trainer toscano torna in Serie B dopo un triennio in Serie A con il Sassuolo, dove era approdato nella stagione 2021-2022, dopo aver risolto il contratto che lo legava all'Empoli; la sua avventura in neroverde si è conclusa anzitempo nella stagione da poco terminata, che lo visto esonerato il 25 febbraio, proprio dopo un ko contro gli azzurri.