Ds Reggina: "Vedremo l'agente di Nicolas per il rinnovo. Baroni ha fatto un capolavoro"

Attraverso i canali ufficiali della Reggina il ds del club amaranto Massimo Taibi ha parlato delle trattative per i rinnovi di contratto del tecnico Marco Baroni e del portiere Nicolas, due dei principali artefici della risalita del club calabrese nella seconda parte di stagione: “Ci sono le idee chiare, anche se stiamo aspettando l’evolversi di questo campionato per non distrarci. Domani (oggi per chi legge, ndr) ho appuntamento col procuratore di Nicolas, ma sono fiducioso, anche perché lui ha fatto capire di voler restare. Baroni ha fatto un capolavoro, appena saremo tranquilli avrò un incontro con la società e poi ci siederemo insieme”.