Dt Chievo: "Di Gaudio ragazzo umile e professionista importante. Ci darà un grande aiuto

Giorgio De Giorgis, Responsabile Area tecnica gialloblù, ai microfoni di Chievo Tv commenta la sessione invernale di calciomercato che si è conclusa 48 ore fa: “L’operazione Di Gaudio? Era uno dei profili che avevamo analizzato per avere una rosa competitiva e in un reparto dove sono necessari molti ricambi. Ha un curriculum importante e speriamo che ci possa aiutare. Si tratta di un ragazzo che fa dell’umiltà una delle prerogative migliori. Il nostro è un gruppo fantastico e il nostro tecnico ha contribuito alla sua creazione. Sono ragazzi che sanno che bisogna stringere sempre i denti. Abbiamo raggiunto risultati importanti come contro Pisa e Venezia mostrando carattere che nelle passate stagioni non abbiamo avuto. Le cessioni? Rovaglia è il miglior prodotto del nostro settore giovanile negli ultimi anni. La sua maturazione è un pochino più lenta ma diventare un calciatore importante. Ha grandi qualità e speriamo lo dimostri con noi. Di Noia è sempre stato importante, ha legato con tutti e gli abbiamo rinnovato il contratto in vista di un futuro ritorno. Illanes invece ha avuto poco spazio ma chissà in futuro potrebbe tornare. L’esplosione di De Luca? Non è una sorpresa. Ha segnato tre gol e ha un rendimento costante. Anche lui non è molto istintivo, deve valutare tutto, ma sono sicuro che diventare un elemento importante anche lui e ci darà molto”.