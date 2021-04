Dt Frosinone su Lucca: "Lo conosciamo e seguiamo. Ma per ora non pensiamo al mercato"

Il direttore dell'area tecnica del Frosinone Guido Angelozzi ha parlato a ilovepalermocalcio.com dell'interesse del club ciociaro per la stellina del Palermo Lorenzo Lucca, classe 2000 autore di 13 reti in 27 presenze con la maglia rosanero in Serie C. "Lo conosciamo e lo seguiamo come tantissimi altri giocatori, ma non c'è alcun tipo di trattativa. - spiega Angelozzi - Non pensiamo minimamente al mercato e non possiamo permetterci di farlo. Attualmente il finale di stagione è il nostro unico pensiero, le nostre attenzioni devono essere rivolte soltanto alla squadra e al nostro campionato".