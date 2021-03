Empoli, a Reggio Calabria per guarire dalla "pareggite". Tre gli assenti di peso per Dionisi

Dalla seconda metà di gennaio la corsa dell'Empoli verso la Serie A ha subito una frenata. Nessuna debacle eclatante per gli uomini di Alessio Dionisi ma un filotto di cinque pareggi consecutivi che salgono a sei inframezzati dal successo sul Frosinone dello scorso 30 gennaio.

Con il Venezia che preme alle spalle per gli azzurri il match di questa sera in casa della Reggina, rinata con l'arrivo di Marco Baroni in panchina, assume un valore tutto particolare.

I problemi, in tema di formazione, però non mancano. Oltre al lungodegente Bandinelli, infatti, Dionisi non potrà contare né su Nikolaou al centro della difesa né su Samuele Ricci in cabina di regia.