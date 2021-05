Empoli-Cosenza 4-0, le pagelle: La Mantia e Mancuso trascinano, Tremolada salva l'onore

vedi letture

EMPOLI-COSENZA 4-0

Marcatori: 31' Mancuso, 39' La Mantia, 61' La Mantia, 64' Bajrami

EMPOLI

Brignoli 6 - Spettatore non pagante o quasi. Promosso in Serie A con la porta inviolata in questo pomeriggio di festa.

Sabelli 6,5 - Spinge sempre e con grande efficacia. Per lui ottima partita.

Romagnoli 7 - Rientra e gioca una grande partita, conquistando l'ennesima promozione della sua carriera.

Nikolaou 6,5 - Partita senza nessuna sbavatura. Leader difensivo.

Parisi 6,5- Primo tempo con grande voglia. Nella ripresa tira il fiato visto anche il risultato.

Haas 6,5 - Ottima partita con diversi inserimenti offensivi. Sfiora anche il gol in due occasioni. (dal 83' Ricci s.v.)

Stulac 6,5 - Regia precisa e con pochi errori. Dà sempre qualità alle giocate. (dal 69' Damiani s.v.)

Zurkowski 6,5 - Corsa, inserimenti e diverse giocate di qualità. (dal 77' Bandinelli s.v.)

Bajrami 6,5 -Gioca bene tra le linee. Trova anche il gol del 4-0 con un bel colpo di testa su cross di Mancuso.

Mancuso 7 - Arriva a 20 gol stagionali segnando un rigore. Timbra anche l'assist per Bajrami. Uomo copertina di questa promozione. (dal 76' Matos s.v.)

Matos 7 -Doppietta pesante dell'attaccante di Dionisi che vale una promozione con due turni d'anticipo. (dal 69' Moreo s.v.)

COSENZA

Saracco 6 -Subisce 4 gol ma fa almeno 3 grandi parate. Non ha colpe.

Antzoulas 5 - Soffre l'attacco avversario e va spesso in difficoltà. (dal 74' Tiritiello s.v.)

Idda 5 - Regala il rigore dell'1-0 con una trattenuta ingenua. Da lì in poi esce di partita.

Legittimo 5 -Soffre la mobilità di La Mantia e Mancuso non riuscendo mai a trovare le contromisure.

Corsi 5,5 - Fa quel che può ma anche lui è spesso in difficoltà. Esce per un problemino fisico. (dal 56' Bouah 5,5 - Entra in un momentaccio della partita e non riesce a cambiarne l'inerzia).

Ba 5 - Preso sempre in mezzo dal centrocampo avversario. Fa fatica per tutto il match. (dal 72' Sciaudone s.v.).

Kone 5 - Come il compagno non trova mai il modo di contrastare i pariruolo avversari.

Crecco 5 - Anche lui, solitamente uno dei migliori, non riesce mai ad accendersi.

Tremolada 6 - L'unico che crea pericoli. Dai suoi piedi arrivano un paio di assist non sfruttati.

Carretta 6 -Ci prova, soprattutto a inizio partita, ma non trova la via del gol. Uno degli ultimi ad arrendersi. (dal 71' Sueva s.v.)

Gliozzi 5,5 - Ha un paio di occasioni ma non riesce a sfruttarle. Partita insufficiente ma anche perché viene davvero servito con il contagocce. (dal 71' Trotta s.v.)