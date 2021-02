Empoli, Dionisi: "Col Monza sfida importante ma non decisiva. Io come Sarri? Non esageriamo"

Ospite dei microfoni del TgR Toscana in onda sulla Rai Alessio Dionisi, tecnico dell’Empoli, si è raccontato e ha parlato della prossima sfida di campionato contro il Monza di Silvio Berlusconi: “A Empoli sto benissimo. Sono toscano e sono felice di essere tornato ad ascoltare il toscano tutti i giorni dopo tanti anni. E’ da quando ho 14 anni che non vivo nella mia regione. L’Empoli? Sta facendo bene, io ne faccio parte, ma non faccio tutto da solo. Il paragone con Sarri e Spalletti? Sono paragoni troppo grandi. Hanno fatto e fanno tuttora cose importanti. Io sono all’inizio e non merito paragoni del genere. La sfida col Monza? Sarà una sfida difficile da affrontare, per noi e per loro. Non è però con questa gara che si determinerà il nostro cammino. Si tratta però di una gara importante per dare ancora maggiore consapevolezza alla nostra squadra”.