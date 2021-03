Empoli, Dionisi: "Dimostriamo il nostro valore. Pordenone? Si rialzerà, ma spero non domani"

“Tornare subito in campo è un bene, abbiamo voglia di dimostrare il nostro valore contro un avversario fastidioso come il Pordenone. Può non venire da un trend positivo ma si rialzeranno, speriamo non domani”. Esordisce così in conferenza stampa il tecnico dell’Empoli Alessio Dionisi alla vigilia della sfida coi friulani: “Di motivazioni ne abbiamo tante e domani dobbiamo dimostrarlo sul campo in una gara dura. Il Pordenone ha valori importanti, fanno soffrire ogni avversario oltre a sapersi rendere pericolosi anche da fermo. Ci aggrediranno e ripartiranno velocemente come all’andata e noi dovremo essere bravi a non subire. Formazione? Giocherà chi sta bene e domani mattina farò le mie valutazioni anche se non parlerei di turn over. Nikolaou sta bene e non so se giocherà domani o la prossima, Bandinelli sta meglio, sono tutti convocati. - continua Dionisi come riporta Empolichannel.it - Ora dobbiamo pensare alla continuità, se poi arriveranno delle vittorie anche meglio soprattutto in un campionato equilibrato come la Serie B. Riuscire a vincere sarebbe il massimo”.