Empoli, Dionisi dopo la vittoria sul Vicenza: "Complimenti ai ragazzi, ora testa alla prossima gara”

Alessio Dionisi, tecnico dell'Empoli, dopo il successo ottenuto contro il Vicenza, è parso molto entusiasta a fine partita: “Non smetto di fare i complimenti ai ragazzi. Hanno fatto una grande prestazione. Primo tempo importante, nella ripresa siamo partiti bene. Abbiamo sofferto ma abbiamo fatto una prestazione tosta. Sono contento, spero che qualcuno non continui a parlare in negativo di noi. Non c’è niente da dire ai ragazzi. Questa è l’ennesima dimostrazione che questa è una squadra.”. Ha poi concluso: “Vogliamo far bene anche nella prossima gara. Chi ci guarda è abituato bene ora. Non è facile dar continuità in un campionato con così tanto equilibrio. Potremmo essere migliori, ma davanti abbiamo squadre importanti. Vogliamo dare sempre il massimo, ora pensiamo a farlo nella prossima e diamo continuità.”.