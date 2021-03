Empoli, Dionisi: "Matos straordinario, meriterebbe più spazio ma devo fare delle scelte"

Alessio Dionisi, allenatore dell'Empoli, ha parlato al termine della gara vinta per 1-0 contro il Pordenone. Queste le sue parole riprese da EmpoliChannel: "Con la loro espulsione la gara si è complicata ancora di più, hanno fatto una buona fase difensiva ma noi siamo stati pazienti e alla fine siamo stati premiati. Ho aspettato il triplice fischio prima di esultare perché è già successo che ci rimontassero alla fine, oggi la palla sembrava non voler entrare in porta nonostante la mole di gioco: non era facile perché gli avversari si sono messi sempre in area di rigore. Siamo contenti per quanto fatto fino ad ora ma non dobbiamo adagiarci, le altre non molleranno e noi dobbiamo pensare a fare il nostro".

Su Matos, che con una giocata ha portato all'autorete decisiva: "Merita un grande elogio perché è un ragazzo straordinario, si allena bene e meriterebbe di giocare di più ma io devo fare delle scelte. A gara in corso fa sempre bene ed ha un buon atteggiamento".

Sulle prossime partite: "Testa all'Entella, dobbiamo recuperare energie fisiche e nervose. Tante squadre ci affrontano in modo diverso, valorizziamo quanto facciamo: la Virtus Entella è un’altra bestia nera, fa meglio fuori casa che in casa. I pareggi non erano mezze sconfitte, in alcuni casi meritavamo di vincere: è normale ci sia entusiasmo, da domani servirà trovare energie per la prossima sfida".