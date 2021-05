Empoli, Dionisi: "Ringrazio Di Battista che mi ha dato la possibilità di iniziare e continuare"

Nel corso della conferenza stampa pre partita il tecnico dell'Empoli Alessio Dionisi ha voluto fare un ringraziamento particolare a colui che per primo ha creduto nelle sue qualità: "Dediche e ringraziamenti per la promozione? Intanto mi scuso con tutti coloro a cui non sono riuscito a rispondere ma li ringrazio per i complimenti che hanno fatto a me e alla squadra. Se mi chiedete di fare nomi dico Simone Di Battista, oggi Direttore Sportivo del Piacenza e che ho avuto a Borgosesia e Fiorenzuola e che mi ha dato la possibilità di iniziare e continuare".