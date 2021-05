Empoli, Dionisi: "Novità in formazione ma andremo a Salerno per fare comunque la partita"

Alessio Dionisi, tecnico dell'Empoli già promosso in Serie A, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della trasferta in casa della Salernitana (fonte EmpoliChannel.it): “Ci stiamo rendendo conto di cosa abbiamo fatto. Pensiamo alla partita con la Salernitana. Ieri abbiamo ricaricato le pile, era normale festeggiare. Abbiamo fatto un allenamento giusto e vogliamo fare partita. Vogliamo fare ancora prestazioni importanti. L’obiettivo è andare a Salerno a fare partita. Devo rispettare il gruppo e quindi non devo fare una formazione per far giocare solo chi ha giocato meno. Sicuramente qualche cambio ci sarà perché veniamo da tre gare in dieci giorni. Domani scenderà in campo la formazione migliore. So bene che le loro motivazioni potrebbero superare le nostre. Non gettiamo quello che abbiamo fatto finora. Siamo un grande gruppo e non abbiamo mai mollato, non dobbiamo farlo ora. A me è piaciuto gioire coi tifosi, era la prima volta da allenatore. È stato bello, ci era mancato il pubblico. È stata una buona cornice, so che ci saranno vicini sempre. Mancuso? Non voglio vedere nessuno che gioca per uno, tutti devono giocare per la squadra. Gli obiettivi personali si raggiungono giocando da squadra. Quello che hanno fatto col Cosenza è incredibile. Siamo partiti un pochino contratti. Non è facile giocare quelle partite. Non poteva finire in modo migliore e non potevamo raggiungere in modo migliore l'obiettivo. Ora l’obiettivo è onorare quanto fatto, dobbiamo farlo per noi come è giusto per noi. Noi domani possiamo determinare il risultato, abbiamo qualità e dobbiamo metterle in campo. Dico grazie al mio amico ed ex ds Simone Di Battista. Grazie alla mia compagna Maila che mi ha sopportato e supportato. Poi anche a Accardi, è una componente importante. Tra dieci anni tutti si ricorderanno del Covid, se noi siamo riusciti a dare un sorriso ai tifosi in questo momento ci sentiamo più che orgogliosi”.