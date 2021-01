Empoli, è Crociata il jolly per il centrocampo. E il mercato potrebbe chiudersi con lui

Un jolly di centrocampo, che possa giocare anche da trequartista, è l'obiettivo principale dell'Empoli in questa sessione di mercato. Il nome individuato per coprire questa casella è quello di Giovanni Crociata del Crotone per il quale sarebbe stata superata la concorrenza della Salernitana. Potrebbe essere questo l'unico movimento importante per la squadra che è in vetta alla Serie B e sta trovando una quadratura importante dopo qualche stento all'inizio della stagione.

Negli ultimi giorni si erano fatti anche due nomi per la difesa come quelli di Ajiaz Struna e Stefano Sabelli che però sono ormai indirizzati verso la Serie A: il primo a Crotone, il secondo a Cagliari. All'orizzonte non sembrano esserci altri nomi per un eventuale innesto in difesa, ma non va mai dato nulla per scontato anche se il mercato potrebbe chiudersi con il solo arrivo di Crociata.