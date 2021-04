Empoli, il countdown per la festa. Chievo e Ascoli da affrontare, ma occhi alla Salernitana

Inizia ufficialmente oggi con il recupero di campionato contro il Chievo Verona al 'Castellani' il conto alla rovescia dell'Empoli verso l'aritmetica promozione in Serie A. Numeri alla mano, infatti, con una vittoria quest'oggi contro gli uomini di Aglietti, una sabato contro l'Ascoli e una contemporanea non vittoria della Salernitana nel big match contro il Monza all'Arechi per poter stappare lo spumante e dare il via alla festa.

Celebrazioni che potrebbero iniziare comunque anche in caso di una vittoria e un pareggio (dunque 4 punti in cascina) nei due match che attendono in questi giorni Alessio Dionisi qualora la Salernitana sabato dovesse perdere contro i brianzoli.