Empoli, la scelta di Bajrami: addio alla Svizzera. Il fantasista ha scelto di giocare per l'Albania

A partire dalle prossime gare l’Albania potrà contare su un giocatore in più. Si tratta di Nedim Bajrami, fantasista classe ‘99 dell’Empoli capolista in Serie B. Il giocatore dopo aver vestito la maglia della Svizzera fino all’Under 21 ha infatti deciso di sposare la causa del paese di cui sono originari i genitori, anche se lui è nato a Tetovo in Macedonia del Nord (altra Nazionale per cui sarebbe eleggibile), e sarà quindi convocabile da parte del ct Edy Reja.

A rivelarlo è stato il ct dell’Under 21 elvetica Mauro Lustrinelli: "Abbiamo cercato di convincere Nedim Bajrami a continuare a giocare per la Svizzera, ma il giocatore ha chiarito che il suo cuore batte più forte per l’Albania. L’identificazione è un valore fondamentale per giocare con la maglia della Svizzera. Ecco perché non abbiamo avuto altra scelta che lasciare partire il giocatore".