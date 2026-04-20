Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Empoli, Magnino guarda al Venezia: "A volte queste sfide ti permettono di essere più liberi"

Empoli, Magnino guarda al Venezia: "A volte queste sfide ti permettono di essere più liberi"TUTTO mercato WEB
Tommaso Maschio
Oggi alle 10:51Serie B
Tommaso Maschio

Sono tre partite complicate, ma in questo momento lo sono tutte. La Serie B ci insegna che può succedere di tutto, ci sono scontri diretti ovunque e nessuna squadra è senza obiettivi. Noi dobbiamo continuare a crederci e ripartire dal lavoro e dalla determinazione che abbiamo messo nel secondo tempo". Il centrocampista dell'Empoli Luca Magnino, autore del gol che ha evitato la sconfitta interna nello scontro diretto contro la Virtus Entella di ieri sera, ha parlato così ai canali ufficiali del club nel post gara guardando alle prossime sfide partendo da quella contro la capolista Venezia nel prossimo fine settimana: " Affrontiamo una squadra fortissima, ma questo può anche responsabilizzarci. Dobbiamo prenderla in maniera positiva e cercare di fare qualcosa in più. A volte partite del genere ti permettono anche di giocare con un po’ più di libertà mentale.”

Magnino, come riporta Empolichannel.it, analizza poi la sfida contro i liguri: "Nello spogliatoio non eravamo certamente contenti perché ci tenevamo a portare a casa tre punti che erano fondamentali per noi, i tifosi e il club. Abbiamo dato tutto, ma l'episodio dopo dieci minuti ha condizionato la partita e in gare così delicate a fine stagione certi errori possono pesare tanto. Dobbiamo migliorare su questo perché concediamo troppo e poi recuperare diventa difficile specialmente contro squadre che si chiudono bene. - prosegue il centrocampista azzurro - Dobbiamo però prendere il positivo del secondo tempo, abbiamo avuto una reazione importante, abbiamo giocato a una porta e provato anche a vincerla. Questo è lo spirito da portare nelle prossime partite e poi bisogna trovare il giusto equilibrio tra concentrazione e consapevolezza del momento e quella spensieratezza che ti permette di esprimerti".

Spazio poi a un messaggio ai tifosi: "Voglio ringraziarli per la presenza e il sostegno fino alla fine. I fischi possono starci, ma chiediamo loro di continuare a starci vicini perché ne abbiamo bisogno. Noi crediamo nella salvezza e dobbiamo raggiungerla tutti insieme".

Articoli correlati
Empoli, Magnino: "La vittoria col Pescara è stata fondamentale. Ora diamo continuità"... Empoli, Magnino: "La vittoria col Pescara è stata fondamentale. Ora diamo continuità"
Empoli in crisi, Magnino: "Momento delicato, ma non possiamo fermarci. A Catanzaro... Empoli in crisi, Magnino: "Momento delicato, ma non possiamo fermarci. A Catanzaro per vincere"
Magnino: "A Modena non mi sentivo più considerato. A Empoli ho invece trovato fiducia... Magnino: "A Modena non mi sentivo più considerato. A Empoli ho invece trovato fiducia da tutti"
Altre notizie Serie B
Media altissima, difesa da record e capocannoniere. Eppure il Palermo è solo quarto... TMWMedia altissima, difesa da record e capocannoniere. Eppure il Palermo è solo quarto
Venezia, Haps è l’uomo in più nella volata promozione: c'è ottimismo per il rinnovo... Venezia, Haps è l’uomo in più nella volata promozione: c'è ottimismo per il rinnovo
Juve Stabia, i tifosi contro il neo proprietario Agnello. E c'è una cordata locale... Juve Stabia, i tifosi contro il neo proprietario Agnello. E c'è una cordata locale all'orizzonte
Empoli, Magnino guarda al Venezia: "A volte queste sfide ti permettono di essere... Empoli, Magnino guarda al Venezia: "A volte queste sfide ti permettono di essere più liberi"
Avellino salvo e con vista play off: si lavora al rinnovo di Ballardini. I nodi da... Avellino salvo e con vista play off: si lavora al rinnovo di Ballardini. I nodi da sciogliere
Reggiana furiosa per il gol annullato. Calvarese: "Rover prova a saltare, il fallo... Reggiana furiosa per il gol annullato. Calvarese: "Rover prova a saltare, il fallo può starci"
Cesena, Klinsmann verrà trasferito in Germania. L'agente: "Intervento sconsiderato... Cesena, Klinsmann verrà trasferito in Germania. L'agente: "Intervento sconsiderato di Ranocchia"
Spezia, si cerca una sede per il ritiro: impossibile a Tirrenia, si pensa a Roma... Spezia, si cerca una sede per il ritiro: impossibile a Tirrenia, si pensa a Roma e dintorni
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Allegri resta al Milan, si tiene Modric e arriva un centravanti. In ballo Lewandowski e Retegui. Leao via. Juve, le mani sulla Champions. Bernardo Silva è più vicino. Napoli, Conte vede De Laurentiis. Se Malagò si candida, andrà in Nazionale
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 De Laurentiis: "Abete non è adatto, dico Malagò per la FIGC. Ha un solo difetto: tifa Roma"
Immagine top news n.1 In Spagna insistono, Bastoni priorità del Barcellona. L'Inter fa muro e chiede 70-80 milioni
Immagine top news n.2 Akanji: "In estate trattativa col Milan ma ho preferito l'Inter. E ora vorrei restare"
Immagine top news n.3 Champions vicina per la Juve: e sorride anche il mercato. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.4 Napoli, è il giorno di Lukaku: da ieri in città, oggi l'incontro risolutore con mister Conte
Immagine top news n.5 Volata Champions, Milan e Napoli a +8: i calendari a confronto delle 6 contendenti
Immagine top news n.6 Il Genoa salvo farà incassare il Milan: l'obbligo di Colombo costa 10 milioni
Immagine top news n.7 Spalletti: "Non vinci e ti dicono di tutto. Ne vinci una e vogliono lo scudetto: ma che roba è?"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Champions vicina per la Juve: e sorride anche il mercato. Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché De Rossi non è più Capitan Futuro ma un tecnico da un grande domani
Immagine news podcast n.2 È già iniziato il futuro della Fiorentina. I primi passi di una rivoluzione
Immagine news podcast n.3 Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Non è Nico Paz ma la storia ricorda Endrick: Mastantuono occasione per la Serie A
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: “Roma, sto dalla parte di Gasperini. Ha fatto il massimo portando novità”
Immagine news Serie A n.2 Braglia: “Milan involuto in questa stagione. Sarri? Non vedo possibile un ritorno a Napoli”
Immagine news Serie A n.3 Orlando: “Gasperini-Ranieri, evidenti contrasti personali. Sarri? Lo vedrei bene a Firenze”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Barcellona su Bastoni: come contropartite per l'Inter anche i profili di Bardghji e Yaakobishvili
Immagine news Serie A n.2 La finale di Coppa Italia può cambiare sede se sarà Como-Atalanta? Le regole e gli scenari
Immagine news Serie A n.3 De Paola: “Roma, sto dalla parte di Gasperini. Ha fatto il massimo portando novità”
Immagine news Serie A n.4 De Laurentiis: "Abete non è adatto, dico Malagò per la FIGC. Ha un solo difetto: tifa Roma"
Immagine news Serie A n.5 In Spagna insistono, Bastoni priorità del Barcellona. L'Inter fa muro e chiede 70-80 milioni
Immagine news Serie A n.6 Roma, Ranieri-Gasperini: i Friedkin credono ancora di poter ricucire lo strappo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Media altissima, difesa da record e capocannoniere. Eppure il Palermo è solo quarto
Immagine news Serie B n.2 Venezia, Haps è l’uomo in più nella volata promozione: c'è ottimismo per il rinnovo
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, i tifosi contro il neo proprietario Agnello. E c'è una cordata locale all'orizzonte
Immagine news Serie B n.4 Empoli, Magnino guarda al Venezia: "A volte queste sfide ti permettono di essere più liberi"
Immagine news Serie B n.5 Avellino salvo e con vista play off: si lavora al rinnovo di Ballardini. I nodi da sciogliere
Immagine news Serie B n.6 Reggiana furiosa per il gol annullato. Calvarese: "Rover prova a saltare, il fallo può starci"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani retrocesso in Serie D, i siciliani si aggrappano al Collegio di Garanzia del CONI
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, oggi ultima puntata della telenovela cessione. Ieri sera Arechi da brividi
Immagine news Serie C n.3 Serie C, il punto dopo la penultima giornata: Virtus Verona, Pro Patria e Trapani retrocesse
Immagine news Serie C n.4 Picerno, De Luca: "Felicissimi di aver festeggiato la salvezza con una gran prova a Salerno"
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, Cosmi: "Tifosi determinanti, amo la nostra gente. C'è tanto da migliorare"
Immagine news Serie C n.6 Trapani in Serie D, ma Antonini non ci sta: "In arrivo due sentenze che cambieranno tutto"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Juventus-Bologna
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Atalanta, la Dea detta legge negli ultimi scontri
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter, Magull proseguirà in nerazzurro: la tedesca ha firmato fino al 2028. Il comunicato
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Italia pareggia in Danimarca, Gama: "Risultato che non premia la prestazione azzurra"
Immagine news Calcio femminile n.3 Qualificazioni Mondiali Femminili: manita della Spagna, successi per Svezia e Norvegia
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile, Giuliani: "Ci mancano i tre punti. A giugno ci attendono due finali"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia Femminile, Soncin: "In campo c'eravamo solo noi. Rammaricato per lo 0-0"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia Femminile, Danimarca-Italia finisce a reti inviolate. Azzurre a -3 dalla vetta
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stefano Desideri: "Roma un sogno, quante difficoltà all'Inter. Udine isola felice" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato?