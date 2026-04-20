Empoli, Magnino guarda al Venezia: "A volte queste sfide ti permettono di essere più liberi"

“Sono tre partite complicate, ma in questo momento lo sono tutte. La Serie B ci insegna che può succedere di tutto, ci sono scontri diretti ovunque e nessuna squadra è senza obiettivi. Noi dobbiamo continuare a crederci e ripartire dal lavoro e dalla determinazione che abbiamo messo nel secondo tempo". Il centrocampista dell'Empoli Luca Magnino, autore del gol che ha evitato la sconfitta interna nello scontro diretto contro la Virtus Entella di ieri sera, ha parlato così ai canali ufficiali del club nel post gara guardando alle prossime sfide partendo da quella contro la capolista Venezia nel prossimo fine settimana: " Affrontiamo una squadra fortissima, ma questo può anche responsabilizzarci. Dobbiamo prenderla in maniera positiva e cercare di fare qualcosa in più. A volte partite del genere ti permettono anche di giocare con un po’ più di libertà mentale.”

Magnino, come riporta Empolichannel.it, analizza poi la sfida contro i liguri: "Nello spogliatoio non eravamo certamente contenti perché ci tenevamo a portare a casa tre punti che erano fondamentali per noi, i tifosi e il club. Abbiamo dato tutto, ma l'episodio dopo dieci minuti ha condizionato la partita e in gare così delicate a fine stagione certi errori possono pesare tanto. Dobbiamo migliorare su questo perché concediamo troppo e poi recuperare diventa difficile specialmente contro squadre che si chiudono bene. - prosegue il centrocampista azzurro - Dobbiamo però prendere il positivo del secondo tempo, abbiamo avuto una reazione importante, abbiamo giocato a una porta e provato anche a vincerla. Questo è lo spirito da portare nelle prossime partite e poi bisogna trovare il giusto equilibrio tra concentrazione e consapevolezza del momento e quella spensieratezza che ti permette di esprimerti".

Spazio poi a un messaggio ai tifosi: "Voglio ringraziarli per la presenza e il sostegno fino alla fine. I fischi possono starci, ma chiediamo loro di continuare a starci vicini perché ne abbiamo bisogno. Noi crediamo nella salvezza e dobbiamo raggiungerla tutti insieme".