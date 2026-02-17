Magnino: "A Modena non mi sentivo più considerato. A Empoli ho invece trovato fiducia da tutti"

Giornata di conferenza stampa in casa Empoli, con Luca Magnino che ha parlato per la prima volta dopo il suo arrivo in azzurro; esperienza, quella in Toscana, che segue a un lungo ciclo a Modena.

Ecco le sue parole: "La prima impressione è super positiva, qui c'è un gruppo di ragazzi giovani e disponibili, inserirsi è stato facile. L'ambiente mi ha accolto benissimo, e ho trovato persone per bene che sanno lavorare. Modena è stata per me un'esperienza importante, stare cinque stagioni in una società non è scontato, ma il mio percorso là, per quel che avevo fatto e avevo rappresentato, era finito, la considerazione non era più quella che speravo e avevo bisogno di risentirmi vivo, di tornare protagonista: qui ho sentito subito la fiducia di tutti".

Entrando poi nel dettaglio: "Il mio ruolo è la mezzala, anche se ne ho ricoperti diversi negli anni, sono a disposizione. Conta più il collettivo, stiamo attraversando un periodo un pochino delicato, ma in B succede di fare passi a vuoto: è il momento di stare uniti e lavorare, non deve venirci più a mancare la voglia di fare sempre risultato e lottare su ogni pallone, perché tornare a vincere è ciò che vogliamo".

Conclude con una nota alla sfida di sabato contro il Frosinone: "È una gara che si prepara da sola, serviranno motivazioni incredibili per tante cose. Incontreremo un avversario molto forte, ma noi abbiamo le nostre armi per poter far male al Frosinone: dobbiamo sì essere consapevoli di cosa è il Frosinone, ma anche di cosa siamo noi".