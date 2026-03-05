Empoli in crisi, Magnino: "Momento delicato, ma non possiamo fermarci. A Catanzaro per vincere"

“È un momento delicato, gli episodi non ci stanno aiutando, ma non c’è tempo di fermarsi”. Il centrocampista dell’Empoli Luca Magnino analizza così il difficile periodo che sta vivendo la squadra toscana, che non ha mai vinto nel girone di ritorno, dopo la sconfitta in casa del Bari che ha compromesso la posizione in classifica della formazione di Dionisi che ora deve guardarsi le spalle.

“A Catanzaro vogliamo ritrovare la vittoria. Ci metteremo subito a lavoro per preparare al meglio la trasferta. - ha proseguito Magnino guardando alla prossima - Abbiamo dimostrato per tutto il primo tempo di essere una squadra forte, adesso con coraggio e fiducia a Catanzaro.”

Spazio poi all’analisi del match: “C’è grande amarezza, abbiamo bruciato una partita, eravamo siamo stati bravi a rimanere dentro la partita nonostante l’episodio dell’espulsione. - conclude Magnino come riporta Empolichannel.it - Nel secondo tempo loro avevano qualcosa in più ma noi siamo rimasti in partita. Abbiamo dato tutto, bisogna ripartire perché c’è subito un’altra partita da affrontare.”