Empoli, Mancuso: "I risultati arrivano con le prestazioni. Le altre? Guardiamo solo a noi"

Una doppietta che ha però portato solo un punto, contro il ChievoVerona è stato solo pareggio, ma l'Empoli non ha mollato la presa, ed è rimasto saldo in vetta. A margine del confronto, dello stesso ne ha parlato l'autore dei due gol, Leonardo Mancuso: "Sarebbe stato meglio avere i tre punti, li volevamo più di ogni altra cosa, ma anche oggi credo che si sia vista una grande partita. La gara era tra due ottime squadre, da parte nostra è stata giocata alla grande, ci prendiamo questo punto e andiamo avanti, con la testa all'Ascoli. Non ci sarò? Indipendentemente da chi gioca, ed è stato dimostrato, questa squadra ottiene risultati, e chi giocherà farà al top come è stato così dall'inizio. Sarà una trasferta difficile, ma siamo pronti ad affrontarla al meglio. Arrivati a questo punto ovviamente guardiamo anche alle altre, ma occorre comunque stare concentrati su noi stessi, facendo la prestazione che sappiamo perché solo così arrivano i risultati".