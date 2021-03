Empoli, Mancuso: "Vittoria importantissima. Non abbiamo avuto alcun momento di flessione"

vedi letture

Leonardo Mancuso, attaccante classe '92 dell'Empoli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine dell'incontro Reggina-Empoli 0-3, valevole per la 26ª giornata della Serie BKT 2020/2021, nel quale ha firmato la rete del momentaneo 2-0 azzurro al 55':

"Qualcuno dice sempre qualcosa - dichiara il calciatore azzurro in merito all'usanza di radunarsi in cerchio a centrocampo a fine partita dei toscani -, ma quello che ci diciamo rimane ovviamente tra di noi. Sia che le cose vadano bene, sia che le cose vadano male, a fine partita, ci ritroviamo sempre lì. È un momento tutto nostro".

Sulla striscia di cinque pareggi consecutivi interrottasi proprio quest'oggi: "I risultati sono stati quelli ma le prestazioni sono sempre state ottime. La dimostrazione è stasera dove abbiamo fatto un'altra grande prestazione dopo quelle che avevamo fatto nelle precedenti partite. Stasera, rispetto al passato, sono arrivati 3 punti, che sono importantissimi per noi".

Sulla condizione degli azzurri: "Non vincevamo da cinque partite, un po' immeritatamente un po' per sfortuna. Ripeto, stasera abbiamo dimostrato che non c'è stata alcune flessione e questa vittoria, come ho già detto, è importantissima".

Sul cammino dell'Empoli in questa Serie B: "I numeri li guardiamo e non li guardiamo ma dicono qualcosa. Noi, come squadra, ci crediamo dal primo giorno. Dobbiamo semplicemente continuare così perché adesso arriva un finale che sarà tutto da vivere".

Sul segreto dei suoi numeri personali (28 tiri in porta e 14 reti in stagione): "Il segreto è lavorare tutti i giorni insieme ai miei compagni e mettermi sempre a servizio della squadra. Stiamo dimostrando tanto. I singoli vengono esaltati all'interno del collettivo".

Sulla classifica marcatori della B: "Quelli sono riconoscimenti personali che, ripeto, vengono dopo. È chiaro che mi farebbe piacere vincerla. Come ho già detto, continuo a lavorare tutti i giorni insieme ai miei compagni. Penso che certe cose, poi, vengano da sé".