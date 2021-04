Empoli, Matos: "Ancora non è finita, restiamo concentrati sull'obiettivo"

4-2 sul Brescia e cavalcata verso la Serie A che continua spedita. Ryder Matos, attaccante dell'Empoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della gara del "Castellani": "Abbiamo approcciato la gara in maniera impeccabile, come quasi sempre è successo in questo campionato. Sapevamo di affrontare una squadra forte e con grande qualità in attacco, ma la squadra è stata unita e concentrata riuscendo a centrare la vittoria. I risultati sono ottimi, continuiamo a pensare partita dopo partita al nostro obiettivo".

Matos nell'Empoli come Muriel nell'Atalanta?

"Sto attraversando un buon momento e sono contento di poter aiutare la squadra quando il mister mi chiama in causa. Già altri mi hanno paragonato a lui per la capacità di cambiare le gare dalla panchina".

Vi sentite già in Serie A?

"Assolutamente, ancora non è finita e dobbiamo restare concentrati. Pensiamo alla prossima gara, il campionato non permette di allentare la tensione"

È la tua migliore stagione in carriera?

"Qui gioco nel mio ruolo naturale che è quello di seconda punta. L'ambiente a Empoli è fantastico, sono in ottima sintonia sia con la società che con i miei compagni".