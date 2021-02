Empoli-Pescara, le formazioni ufficiali: tra i locali si rivede Moreo titolare sulla trequarti

Testacoda in Serie B, con questa 22^ giornata che opporrà Empoli e Pescara al "Castellani": prima contro ultima in classifica.

Conferma il 3-5-1-1 Breda, che scioglie i dubbi a centrocampo: Balzano è preferito a Bellanova, mentre Tabanelli a Rigoni. Sembrava dovesse partire titolare anche Drudi, ma in difesa ecco Guth. Turn over, e cambi in difesa, anche per l'Empoli, che con Fiamozzi e Sabelli ai box, opta per lo slittamento di Parisi a sinistra e Pirrello sulla destra. A centrocampo ancora Haas preferito a Zurkowski, mentre Moreo torna titolare sulla trequarti, a supporto del tandem Matos-Olivieri.

Le formazioni ufficiali:

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Pirrello, Nikolaou, Romagnoli, Parisi; Ricci, Stulac, Haas; Moreo; Matos, Olivieri.

PESCARA (3-5-1-1): Fiorillo; Guth, Bocchetti, Scognamiglio; Balzano, Busellato, Valdifiori, Tabanelli, Masciangelo; Machin; Ceter