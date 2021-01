Empoli, Ricci: "Dionisi pretende molto da noi. C'è grande voglia di rivalsa"

Samuele Ricci, centrocampista dell’Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport in merito alla stagione da primato del club azzurro: “Stiamo portando avanti un tipo di calcio fin dal primo giorno e i frutti si vedono. Abbiamo voglia di rivalsa e di dimostrare qualcosa in più rispetto alla scorsa stagione. Credo che ci stiamo riuscendo e lo stiamo mettendo in campo. Dionisi? Fin da subito ci ha trasmesso una sua precisa idea di calcio che stiamo cercando di portare avanti. È un gran lavoratore, dà e pretende il massimo da noi in ogni allenamento e in ogni momento, oltre a spingerci a fare sempre qualcosa in più”.