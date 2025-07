Ufficiale Empoli, rinforzo dalla Svezia per il centrocampo: ecco Ceesay. Era a Cesena

Dopo l’esperienza positiva con la maglia del Cesena nella passata stagione, 29 presenze e quattro assist, il laterale Lars Joseph Ceesay avrà un’altra occasione per mettersi in mostra in Serie B.

Lo svedese d’origine gambiana classe ‘98 è infatti stato tesserato dall’Empoli che lo ha prelevato a titolo definitivo dal Malmoe. Lo comunica il sito della Lega B nell’apposita sezione dedicata al calciomercato. Ceesay, che può giocare sia a destra sia a sinistra, vanta una lunga esperienza in patria dove ha giocato sia in Allsvenskan (la prima divisione) dove ha collezionato 55 presenze sia in Superettan (la seconda divisione) dove invece ha raccolto 56 presenze con nove reti. Per lui inoltre c’è stata anche un’esperienza in Polonia con il Lechia Gdansk dove ha giocato 34 gare segnando due reti. Formatosi nel vivaio dell’AIK Solna e cresciuto calcisticamente anche nel Dalkurd e nell’Helsingborgs. Il calciatore inoltre vanta alcune presenze con le selezioni giovanili svedesi e con la nazionale del Gambia, paese che ha deciso di rappresentare, dove ha esordito nel settembre dello scorso anno.

Si attende ora il comunicato dell'Empoli per conoscere i dettagli del contratto che legherà l'esterno al club toscano dove andrà a prendere il posti di quel Gyasi che si è trasferito al Palermo in questa finestra di mercato.