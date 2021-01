Empoli, un gol ogni 7'. Ricci: "Dobbiamo dare continuità alle prestazioni che stiamo facendo"

Primo gol tra i professionisti per Samuele Ricci, che ieri ha messo il timbro sul pesante 5-0 che il suo Empoli ha rifilato alla Salernitana, nella penultima gara del girone di andata di Serie B. Il giocatore ha poi parlato ai canali ufficiali del club azzurro: "E' stata una soddisfazione unica, lo scorso anno me lo avevano annullato, ma sono più che altro contento della prestazione della squadra: siamo entrati in campo con un grandissimo approccio, lo abbiamo tenuto costante per tutta la partita e infatti il risultato è arrivato. Abbiamo avuto pazienza, senza la frenesia di far girare la palla, che tenevamo fino a quando non trovavamo gli spazi, e i gol sono arrivati uno dopo l'altro, uno ogni sette minuti nel primo tempo, poi abbiamo gestito il match. Ora ricarichiamo le pile, poi da martedì iniziamo a dare tutto per il Lecce".

Conclude: "Stiamo dimostrando di essere un grande gruppo, ora dobbiamo dare continuità alle prestazioni che stiamo facendo, perché solo così arrivano i risultati".