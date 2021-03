Entella, Borra: “Aspettavo da mesi un’occasione. Fase difensiva impeccabile”

Intervistato dai canali ufficiali del proprio club, Daniele Borra, portiere della Virtus Entella partito titolare con pochissimo preavviso a causa dell’infortunio di Russo, ha parlato della sfida contro la Spal e della sua prestazione: “Quando ho capito che sarebbe toccato a me ho cercato di rimanere tranquillo e di pensare solo a fare bene. Ho fatto tutto il possibile per cercare di sfruttare al massimo questa chance senza farmi prendere dalla frenesia. Aspettavo da diversi mesi un’occasione e ho cercato di dare il massimo per me, ma sopratutto per la squadra. Con il passare dei minuti, anche grazie ai miei compagni, ho preso sempre più sicurezza è certamente la parata su Sala mi ha dato molta forza. Ho provato a trasmettere tranquillità ai compagni anche con delle uscite sulle palle inattive per cercare di spezzettare i loro momenti di maggiore pressione e penso che alla fine, si possa tornare a casa con un punto estremamente meritato. La fase difensiva è stata davvero impeccabile: ricordo un’azione nella quale i difensori hanno ribattuto 4 tiri consecutivi della Spal, immolandosi su ogni pallone per difendere il nostro fortino. Ovviamente la vittoria ci manca, ma questa sera abbiamo dato un segnale importante. La squadra è viva e con la Cremonese cercheremo di portare a casa il risultato pieno”.