Entella-Cosenza 1-2, le pagelle: Costa illude, show di Tremolada

Queste le valutazioni di Entella-Cosenza: gara finita 1-2 per i calabresi.

VIRTUS ENTELLA-COSENZA 1-2

Marcatori: 27’ Costa (E), 53’ Gliozzi (C), 56’ rig. Tremolada (C)

VIRTUS ENTELLA

Russo 6 – Il portiere ligure non ha grosse responsabilità sui due gol, riuscendo invece quasi a neutralizzare il rigore di Tremolada. Per il resto, qualche buona uscita ad anticipare gli attaccanti avversari.

Coppolaro 5,5 – Prestazione positiva sul piano difensivo nel primo tempo. Cala ad inizio ripresa, in occasione del miglior momento del Cosenza. (Dal 67’ Cleur 6 – Nella parte finale del match spinge molto sulla destra, mettendo in mezzo qualche pallone interessante per le punte).

Chiosa 6 – Prestazione di buona lucidità, in cui le chiusure difensive e i palloni allontanati dall’area son in numero nettamente maggiore rispetto agli errori. Più in difficoltà nel secondo tempo.

Poli 6 – Protegge l’area il più delle volte nel migliore dei modi, facendosi vedere anche in fase offensiva sui calci piazzati.

Costa 6,5 – Il migliore della squadra di Vivarini, per la qualità con cui avvia certe azioni e soprattutto per il gol che vale l’illusorio vantaggio. (Dal 75’ Pavic s.v.)

Koutsoupias 6 – Riesce a dare sia qualità che quantità all’azione biancoceleste, risultando uno dei migliori nella formazione di Vivarini. Troppo nervoso nella ripresa. (Dal 75’ Mazzocco s.v.)

Nizzetto 6 – Grande presenza in mezzo al campo, per la grinta con cui trascina i compagni e per le geometrie che dà alla squadra. Non rientra dopo l’Intervallo, avendo stretto i denti nonostante uno scontro con un compagno nel primo tempo (Dal 46’ Toscano 5 – Incide negativamente sulla partita, per via del fallo su Sciaudone che provoca il rigore dell’1-2)

Brescianini 6 – Sempre in proiezione offensiva, per pressare i portatori di palla avversari o per provare la conclusione. In una circostanza, sfiora anche il gol.

Schenetti 6 – Il suo lavoro tra le linee è più di quantità che di qualità. Ha il merito di servire da corner il pallone a Costa per l’1-0. Meno in evidenza nella seconda frazione di gioco.

Capello 6 – Ingaggia un duello molto intenso con i difensori cosentini, talvolta uscendone vincitore come quando nel primo tempo sfiora il gol. (Dal 67’ Mancosu 5,5 – Il suo apporto negli ultimi metri è molto limitato nella fase decisiva della sfida)

Brunori 5,5 – Tra i più in ombra nella formazione di Chiavari, per come viene ben contenuto da i difensori avversari senza riuscire ad incidere.

COSENZA

Falcone 6 – In una partita all’insegna dell’equilibrio, si fa notare nel primo tempo con una bella parata su conclusione di Capello.

Legittimo 6 – Parte da centrale di destra, per poi assumere anche il ruolo di terzino nel momento in cui c’è da controbattere all’intraprendenza di Cleur.

Idda 6 – Governa la retroguardia al meglio, risultando decisivo negli interventi difensivi e provando talvolta ad impostare l’azione da dietro.

Ingrosso 6 – Insieme ai suoi compagni di reparto, tiene a bada un reparto offensivo biancoceleste apparso non esattamente nella sua migliore giornata.

Gerbo 6 – Il nuovo acquisto del Cosenza mette in mezzo un paio di palloni interessanti, non sfruttati dalle punte. Non cala d’intensità con il passare dei minuti.

Sciaudone 6,5 – Tanta sostanza nella zona nevralgica del campo da parte del centrocampista, che ad inizio ripresa si spinge maggiormente in avanti come quando si procura il rigore.

Petrucci 6 – Tra i migliori nel primo tempo, non risulta altrettanto in evidenza dopo l’intervallo ma fa comunque sentire la sua presenza in mediana.

Vera 6 – Gara dai due volti per l’esterno sinistro, con un primo tempo di grande spinta e altrettanta imprecisione nelle scelte e una ripresa migliore da ogni punto di vista. (Dal 73’ Schiavi s.v.)

Tremolada 7,5 – Momento magico per uno dei volti nuovi a disposizione di Occhiuzzi. Inizio di ripresa da sogno, con l’assist per il pareggio di Gliozzi e il gol su rigore che vale i tre punti. (Dal 73’ Kone s.v.)

Carretta 6 – Si muove molto, sfiorando il gol nel primo tempo, per poi non risultare tra i più positivi in occasione della rimonta messa in atto nei secondi 45 minuti. (Dall’88’ Ba s.v.)

Gliozzi 7 – Dopo un primo tempo decisamente in ombra, ha il merito di avviare la rimonta cosentina con un bel colpo di testa su cross di Tremolada. (Dall’81’ Trotta s.v.)