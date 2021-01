Entella, Mancosu: "Punto alla doppia cifra, ma la priorità è la salvezza"

vedi letture

Le dichiarazioni di Mancosu dopo Entella-Cittadella 1-0.

L’attaccante della Virtus Entella Matteo Mancosu ha commentato ai canali ufficiali del club la vittoria sul Cittadella, arrivata grazie ad un suo gol.

Terza vittoria consecutiva, quinto gol per te e anche questo decisivo.

“Era troppo importante vincere, venivamo da un periodo buonissimo. Abbiamo chiuso prima della minipausa con una vittoria strepitosa. Tre partite fa non ci sembrava possibile, ma avere 14 punti invece di 5 ci cambia la vita. L’importante non è chi segna, ma vincere: l’ultima partita aveva segnato Koutsoupias, oggi io. Siamo contenti di aver conquistati i tre punti”.

Bastava un risultato per svoltare la stagione?

“Non so cosa è cambiato, è difficile dirlo. Sicuramente la vittoria sul Pescara ci ha dato autostima, consapevolezza e la convinzione che non siamo quelli di certe partite perse con tanti gol subiti. Abbiamo voltato pagina su tante cose, probabilmente inconsciamente. Speriamo di continuare così”.

Ci pensi alla doppia cifra?

“Per un attaccante è un pensiero fisso. Sono già a metà, ma la cosa prioritaria è il bene dell’Entella e quindi la salvezza. Con zero vittorie dopo 14 partite era dura per tutti: stiamo mettendo mattoncino dopo mattoncino”.