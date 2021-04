Entella-Monza 1-1, le pagelle: Scaglia salva i brianzoli, erroraccio di Schenetti

vedi letture

Virtus Entella - Monza 1-1

Marcatori: 53' rig. Brunori (V), 89' Scaglia (M)

VIRTUS ENTELLA

Borra 6 - Nel primo tempo veste i panni dello spettatore non pagante. Poco lavoro da compiere anche durante il resto del match, non concede praticamente nulla. Sul colpo di testa di Scaglia non può farci nulla.

Cleur 6 - Spinge un bel po’ sin dai primi minuti, diventa un problema per Carlos Augusto. Col passare dei minuti soffre il ritorno del numero 30 del Monza, ma porta a casa una buona prestazione.

Poli 5,5 - Paga l’unico errore della partita, lascia saltare Scaglia in area di rigore. Buona prestazione fino al gol subito, ma la disattenzione ha inciso troppo sul risultato finale.

Chiosa 6 - Qualche sbavatura di troppo, ma nel complesso gioca una buona gara. Nelle ultime giornate bisognerà però correre ai ripari per quanto riguarda le palle inattive.

Costa 6 - Si fa trovare un po’ ovunque, in difesa è sempre attento. Bene in diagonale, ferma gli esterni biancorossi in tutti i modi possibili. (Dal 74’ Pavic 5,5 - Non un buon approccio alla sfida, si fa superare troppo facilmente).

Dragomir 6,5 - Prova a suonare la carica con una conclusione violentissima. Palla sul fondo, ma non smette mai di correre. Qualche dubbio sul contatto in area di rigore.

Paolucci 6 - Si mette davanti la difesa e come al solito prova a gestire le azioni dei suoi. È costretto ad uscire per via di un problema fisico. (Dal 62’ Mazzocco 6 - Buon ingresso in campo, quando ha la possibilità calcia anche verso la porta).

Brescianini 6,5 - Nella prima frazione perde qualche pallone di troppo, nella ripresa alza il suo raggio d’azione e diventa determinante soprattutto negli inserimenti.

Schenetti 5,5 - Tra le linee non dà punti di riferimento. Tanta qualità, ma davanti a Di Gregorio doveva assolutamente tirare per chiudere il match. L’eccesso di altruismo gli è costato carissimo.

Morosini 6 - Si muove parecchio, ma lo servono poco. Buon lavoro dal punto di vista dell’impegno, ma gioca pochi palloni. (Dal 62’ Capello s.v.). (Dal 74’ De Luca 5,5 - Si vede pochissimo, non dà quella marcia in più alla manovra offensiva).

Brunori 7 - Suona la sveglia con una gran girata di poco fuori, poi segna il calcio di rigore. Per poco non regala ai suoi tre punti cruciali in chiave salvezza.

MONZA

Di Gregorio 6 - Non subisce moltissimi tiri verso lo specchio, ma si fa trovare sempre presente. Intuisce il rigore, ma non può farci nulla.

Donati 5,5 - Vuole maggior ritmo dai centrocampisti, ma si vede poco. Non riesce mai a sfondare, manca la sua presenza in fase di costruzione. (Dal 58’ Frattesi 6,5 - Entra bene in campo, salva un gol praticamente fatto. Il punticino alla fine è anche merito suo).

Scaglia 7 - Non gioca una buona gara difensiva, ma decide il match con un gran colpo di testa. Ottimo inserimento, può essere un fattore in più nelle ultime giornate della regular season.

Bettella 5,5 - Commette il fallo da rigore su Dragomir, ma il tocco sembra non esserci. Prestazione negativa non tanto per l'episodio in area, ma ha compiuto diverse leggerezze.

Carlos Augusto 6 - Gara dai due volti. In difesa rischia un po’ troppo, ma quando si accentra e calcia diventa pericoloso. È l’unico che tenta sempre la giocata.

D'Errico 6,5 - Il primo tiro del match è il suo, prova a tenere in piedi il Monza con giocate individuali in ogni momento della sfida. Ma predica nel deserto.

Scozzarella 5 - Tanti, troppi errori. Anche nelle giocate più semplici sbaglia la misura, deve voltare immediatamente pagina e iniziare a giocare sui suoi standard. (Dal 71’ Barberis 6 - Buon approccio alla sfida, con lui il campo i biancorossi cambiano volto).

Colpani 5,5 - Qualche cosa buona si è vista, ma deve incidere di più in partite complicate come quella odierna. Donati gli chiede maggiore personalità, ma è abbastanza spaesato. (Dal 58’ Sampirisi 6 - Si piazza sulla corsia esterna e prova a dare maggior equilibrio a una squadra in difficoltà).

Ricci 5,5 - Non salta mai l’uomo, si perde in qualche giocata di troppo. Si procura un rigore abbastanza netto, ma il direttore di gara lo ammonisce per simulazione. (Dal 71’ Maric 5 - Da due passi si divora un gol quasi fatto, deve migliorare negli ultimi sedici metri).

Diaw 5 - Ha voglia di tornare al gol e si vede, ma spreca davvero troppo. Nervoso in ogni istante del match, deve ritrovare la giusta serenità.

D'Alessandro 5 - Manca la sua qualità soprattutto nelle ripartenze veloci. Serve maggiore tranquillità in un momento complesso. (Dal 90’ Barillà s.v.).