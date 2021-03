Entella, Pavic non si arrende: "Finché c'è la possibilità lottiamo per rimanere in Serie B"

L'Entella ha ancora il dovere di crederci, nonostante la situazione di classifica sia drammatica e la retrocessione è uno spettro che rischia di diventare realtà. Ma la formazione biancazzurra non ha intenzione di mollare, come ha confermato, dalle colonne de Il Secolo XIX - ed. Levante, Markus Pavic: "In Italia si gioca un calcio diverso, nel quale c'è molta attenzione alla tattica e all'organizzazione difensiva e di squadra in generale. Il livello è complessivamente molto più alto di quello che ho affrontato prima di firmare per l'Entella. La Serie B italiana è forte, molto più forte di quella austriaca e anche della A croata nella quale ho giocato. All'Entella mi trovo molto bene e l'esperienza in Italia mi ha sicuramente migliorato. L'unica cosa che non va bene è la classifica. Siamo in difficoltà, ma fino a quando c'è la possibilità di potercela fare dobbiamo continuare a lottare in ogni partita, provando a conquistare delle vittorie che ci stanno mancando tanto".