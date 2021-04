Entella-Salernitana 0-3, le pagelle: male Coppolaro, Bogdan si riscopre goleador

Entella-Salernitana 0-3

Marcatori - 12'pt Veseli, 15'pt Bogdan, 15'st Tutino.

Entella

Russo 5 - Già in avvio dà la sensazione di non essere in giornata con qualche rinvio sbagliato, si fa sorprendere per due volte sul suo palo.

Coppolaro 4,5 - In grande difficoltà contro Cicerelli, viene ammonito dopo cinque minuti ed è lui a perdersi Tutino sulla rete dello 0-3.

Chiosa 4,5 - Tutino è in giornata di grazia e gli sbuca da tutte le parti, giornataccia.

Poli 5 - Scelto in extremis al posto di Pellizzer, non ripaga la fiducia del tecnico.

Pavic 5 - Fa arrabbiare i compagni quando, sullo 0-3, cerca anche qualche giocata di tacco. Atteggiamento che fa capire quali siano i motivi della debacle odierna.

Dragomir 5 - Intercetta qualche pallone interessante, ma predica nel deserto. Si spegne progressivamente.

Mazzocco 6 - Ultimo ad arrendersi, ci prova con qualche traversone interessante ed è l’unico a saltare l’uomo. (Dal 33’st Andreis sv

Brescianini 5 - La sua partita è tutta in un tiro dai 30 metri che termina direttamente in curva. (Dal 41’st Meazzi sv).

Morosini 4,5 - Spettatore non pagante. (Dal 41’st Marcucci sv

Schenetti 4,5 - Doveva metterci qualità ed esperienza per guidare il gruppo nelle difficoltà, è il primo ad innervosirsi. (Dal 15’st Mancosu 4,5 - Se sei riserva in una squadra virtualmente retrocessa un motivo ci sarà).

Brunori 5,5 - Spazia su tutto il fronte offensivo, va vicino al gol due volte. (Dal 35’st Rodriguez sv.

Salernitana

Belec 6 - Impegnato solo due volte, para con facilità.

Bogdan 7 - Terzo gol in campionato per una delle colonne della retroguardia, un gesto tecnico quasi da centravanti. (Dal 25’st Mantovani 6 - Ordinaria amministrazione).

Gyomber 6 - Un vero peccato quell’ammonizione ad inizio partita che rischia di pesare. Ma si gestisce con intelligenza.

Veseli 7 - Grandissimo gol dai 20 metri, grazie al quale mette la strada in discesa. Si immola su Schenetti ed evita l’1-2.

Casasola 6,5 - Bellissimo l’assist per la rete di Tutino che consente alla Salernitana di archiviare la partita in largo anticipo.

Cicerelli 6 - Forse ha ragione Castori quando dice che fa un po’ di fatica in fase di non possesso, l’Entella crea tutto dalle sue parti. Quando attacca ci mette sempre qualità. (Dal 35’st Boultam sv).

Kupisz 6 - Sacrificio in entrambe le fasi, cerca anche il gol del 4-0 ma Russo gli dice di no.

Di Tacchio 6,5 - Prova eccellente del capitano che, pur col fardello della diffida, capisce bene quando mettere il piede o giocare di posizione. (Dal 20’st Capezzi 6 - Tutto troppo facile per uno come lui).

Schiavone 6 - Torna titolare dopo tanto tempo, merita la sufficienza.

Kiyine 6 - Uno dei meno brillanti, a volte si scontra con i compagni e sembra troppo egoista. Si accende a sprazzi, non ha soddisfatto in pieno. (Dal 20’st Anderson 6 - Qualche spunto degno di nota).

Tutino 7,5 - Torna al gol dopo quasi due mesi, lo ha meritato perché il suo lavoro a tutto campo è determinante. Undicesimo centro stagionale. (Dal 20’st Kristoffersen 6 - Ci mette tanto impegno e di testa le prende tutte).