Entella, tutto è pronto per il Volpe-bis: ma il nuovo esordio del tecnico potrebbe slittare

L’esordio in panchina di Gennaro Volpe è ancora incerto, dopo i casi Covid-19 registrati nel Pescara, la sua Entella non sa ancora se si giocherà o meno il confronto della 34^ giornata del campionato di B.

A onor del vero, però, per Volpe sarebbe questa la seconda esperienza alla guida della prima squadra, dove era approdato anche il 6 maggio 2018 dopo l'esonero di Alfredo Aglietti, allontanato dal club a due giornate dal termine della regular season: stagione che culminò con la retrocessione ai playout contro l’Ascoli (e la seguente vergogna giudiziaria che vide i Diavoli Neri in diritto di essere riammessi in B e la Lega B non permettere questo).

Stavolta di giornate ne mancano cinque, ma la situazione permane critica: il tecnico ha ereditato da Vincenzo Vivarini un ultimo posto in classifica a quota 22 e 10 punti di distanza dalla zona playout. Certamente colmabili, i punti a disposizione sono 15. Ma serve una vera svolta.