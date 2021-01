Entella, Vivarini: "Il Chievo gioca molto bene. Noi dobbiamo ripetere le ultime prestazioni"

Riparte il campionato di Serie B. Domani alle 19 sarà la sfida fra Chievo ed Entella ad aprire il 18° turno. In vista della sfida del "Bentegodi", il tecnico Vincenzo Vivarini ha parlato ai canali ufficiali della società.

Quanto è importante avere la possibilità di far ruotare le energie a sua disposizione?

"Nel campionato di Serie B sei portato ad avere un lavoro fisico molto alto perchè hai partite molto ravvicinate e c'è bisogno assolutamente di avere dei ricambi pronti, all'altezza e soprattutto in ottime condizioni fisiche. E' importante recuperare tutti, piano piano ci stiamo rimettendo apposto e già da questa settimana abbiamo riaggregato sia Rodriguez che Morra. Però poi è importante ciò che si fa in campo".

Che gara sarà contro il Chievo?

"Il Chievo è una squadra che gioca molto bene soprattutto nella fase di sviluppo, ha delle idee molto precise. Dobbiamo essere molto bravi nella fase difensiva, dobbiamo ripetere le ultime prestazione. Abbiamo visto le loro migliori qualità e di conseguenza dobbiamo essere bravi e non far sviluppare il gioco però abbiamo visto dove gli possiamo far male. Speriamo di riuscirci".

L'assenza di Paolucci?

"In funzione di quello che dicevo prima, è importante che tutta la squadra sia in ottime condizioni. Noi abbiamo avuto dei periodi dove mancavano tantissimi giocatori però abbiamo sopperito anche abbastanza bene. Di conseguenza sopperiamo anche all'assenza di Paolucci".